Турецкая Аланья уходит под воду
Автор:Редакция news.by
Турецкая Аланья под водой. Затяжные проливные дожди вызвали настоящее наводнение. Из берегов вышла река Дим-Чай, превратив улицы города в озера.
Катастрофой погодная аномалия закончилась для местных рестораторов. Одно из заведений на берегу смыло мощным течением. Жители окрестных домов вынуждены ждать спасателей на крышах. Учебные заведения закрыты, а вблизи дамбы Дим объявлена эвакуация из-за необходимости провести контролируемый сброс воды.