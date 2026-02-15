Турецкая Аланья уходит под воду

Турецкая Аланья под водой. Затяжные проливные дожди вызвали настоящее наводнение. Из берегов вышла река Дим-Чай, превратив улицы города в озера.



Катастрофой погодная аномалия закончилась для местных рестораторов. Одно из заведений на берегу смыло мощным течением. Жители окрестных домов вынуждены ждать спасателей на крышах. Учебные заведения закрыты, а вблизи дамбы Дим объявлена эвакуация из-за необходимости провести контролируемый сброс воды.