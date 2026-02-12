Турецкие депутаты устроили драку из-за назначения министра

Турецкий парламент оказался внезапным местом для потасовок. Во время церемонии принятия присяги министром юстиции между парламентариями началась драка. Зачинщиками стычки стали оппозиционные парламентарии.



По их мнению, присяга нового министра от правящей партии Акына Гюрлека недействительна, ведь параллельно он занимает должность прокурора. Во время стычки одному из депутатов разбили нос. Несмотря на драку, после вынужденной приостановки заседание продолжилось. Гюрлек принял присягу и официально возглавил министерство юстиции.