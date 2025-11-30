Турецкий БПЛА поразил реактивную мишень за пределами прямой видимости

Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп. Бесплотник, совершая полет в составе группы из пяти истребителей F-16, обнаружил цель, захватил ее и выпустил по ней ракету Gökdoğan. Мишень была поражена прямым попаданием. Производитель утверждает, что это беспрецедентно, поскольку большинство производимых в мире беспилотников предназначены для ударов по объектам на земле, а не в воздухе.