Турецкий БПЛА поразил реактивную мишень за пределами прямой видимости
Автор:Редакция news.by
Уникальный случай произошел в военной авиации - турецкий сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma стал первым в мире ударным дроном, который за пределами прямой видимости поразил реактивную мишень.
Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп. Бесплотник, совершая полет в составе группы из пяти истребителей F-16, обнаружил цель, захватил ее и выпустил по ней ракету Gökdoğan. Мишень была поражена прямым попаданием. Производитель утверждает, что это беспрецедентно, поскольку большинство производимых в мире беспилотников предназначены для ударов по объектам на земле, а не в воздухе.