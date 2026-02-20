Турция будет производить собственные истребители и авианосцы

Турция нацелена на развитие военно-промышленного потенциала. Анкара приступит к производству собственных истребителей и авианосцев. О планах на ближайшие годы рассказал турецкий лидер.



По словам Эрдогана, возможности страны уже удовлетворяют потребности армии в танках, ракетах, кораблях, вертолетах и беспилотниках отечественного производства. Он добавил, что Анкара нацелена продолжать курс на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и снижение зависимости от внешних поставщиков вооружений.