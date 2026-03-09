Турция разместила на севере Кипра 6 истребителей F-16

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Турция разместила 6 истребителей F-16 и системы ПВО на севере Кипра.

В сообщении Министерства обороны Турецкой Республики отмечается, что "при необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры".