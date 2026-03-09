3.72 BYN
Турция разместила на севере Кипра 6 истребителей F-16
Автор:Редакция news.by
На фоне эскалации на Ближнем Востоке Турция разместила 6 истребителей F-16 и системы ПВО на севере Кипра.
В сообщении Министерства обороны Турецкой Республики отмечается, что "при необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры".
Ранее Турция предупредила Иран о том, что запуск новых ракет в направлении ее территории недопустим. Об этом заявил глава МИД республики по итогам неформальной министерской встречи Организации тюркских государств.в Стамбуле.