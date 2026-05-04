3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
У Великобритании нет средств на закупку вооружений
Автор:Редакция news.by
Великобритания не сможет позволить себе закупки новых вооружений до 2030-го из-за отсутствия средств. Об этом заявил экс-глава британского стратегического командования Вооруженных сил.
Ричард Бэрронс в интервью газете Times подчеркнул, что у армии денег едва хватает на танки, вертолеты и артиллерию, но нет на такие в значительной степени автономные системы, как беспилотники, дроны-камикадзе и средства с искусственным интеллектом.
Бэрронс также предупредил, что недостаток инвестиций истощает промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.