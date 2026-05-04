У Великобритании нет средств на закупку вооружений

Великобритания не сможет позволить себе закупки новых вооружений до 2030-го из-за отсутствия средств. Об этом заявил экс-глава британского стратегического командования Вооруженных сил.

Ричард Бэрронс в интервью газете Times подчеркнул, что у армии денег едва хватает на танки, вертолеты и артиллерию, но нет на такие в значительной степени автономные системы, как беспилотники, дроны-камикадзе и средства с искусственным интеллектом.

Бэрронс также предупредил, что недостаток инвестиций истощает промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.

