Указ Трампа меняет правила для венесуэльских нефтяных активов

Еще одна инициатива Трамп: он ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи нефти Венесуэлы. Президент США подписал указ, запрещающий судам и кредиторам изымать венесуэльские нефтяные доходы, хранящиеся на счетах американского Минфина.



Главная цель - обеспечить сохранность этих средств для достижения целей внешней политики Штатов. В документе подчеркивается, что эти деньги - "суверенная собственность правительства Венесуэлы, находящаяся на хранении в США".