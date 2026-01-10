Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Указ Трампа меняет правила для венесуэльских нефтяных активов

Еще одна инициатива Трамп: он ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи нефти Венесуэлы. Президент США подписал указ, запрещающий судам и кредиторам изымать венесуэльские нефтяные доходы, хранящиеся на счетах американского Минфина.

 Главная цель - обеспечить сохранность этих средств для достижения целей внешней политики Штатов. В документе подчеркивается, что эти деньги - "суверенная собственность правительства Венесуэлы, находящаяся на хранении в США".

Разделы:

В миреСША

Теги:

нефтьДональд Трамп