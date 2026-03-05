3.75 BYN
Украина не разрешила венгерским специалистам проверить нефтепровод "Дружба"
Скандал вокруг нефтепровода "Дружба" продолжается. Офис премьер-министра Орбана заявляет, что венгерским специалистам не позволили осмотреть якобы поврежденные трубы.
По данным экспертов из Будапешта, украинская сторона нагло врет насчет того, что "Дружба" непригодна для прокачки черного золота. Орбан обратился с письмом в Еврокомиссию, требуя от фон дер Ляйен оказать на Киев давление, но оно было проигнорировано.
Между тем Венгрия и Словакия остаются без российской нефти уже полтора месяца. Орбан заявил, что Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода, а также пообещал и впредь блокировать все европейские решения в пользу Украины до тех пор, пока "Дружба" не заработает. Зеленский в ответ пригрозил премьеру Венгрии применением к нему силы военных, если тот и дальше будет блокировать транш Евросоюза для ВСУ.