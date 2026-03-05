По данным экспертов из Будапешта, украинская сторона нагло врет насчет того, что "Дружба" непригодна для прокачки черного золота. Орбан обратился с письмом в Еврокомиссию, требуя от фон дер Ляйен оказать на Киев давление, но оно было проигнорировано.

Между тем Венгрия и Словакия остаются без российской нефти уже полтора месяца. Орбан заявил, что Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода, а также пообещал и впредь блокировать все европейские решения в пользу Украины до тех пор, пока "Дружба" не заработает. Зеленский в ответ пригрозил премьеру Венгрии применением к нему силы военных, если тот и дальше будет блокировать транш Евросоюза для ВСУ.