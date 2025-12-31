Украина проведет переговоры с коалицией и США в начале января

3 января в Киев на переговоры планируют приехать советники по нацбезопасности стран "Коалиции желающих". После чего ожидается встреча на уровне лидеров - уже 6 января - во Франции. Об этом сообщил Зеленский, указав на "готовность" команды Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Как заявил британский премьер Стармер, в рамках "Коалиции желающих" уже подготовлены планы по укреплению оборонных возможностей Киева. Они включают в том числе развертывание наземных войск на украинской территории. Приоритетом все еще называется достижение "справедливого и длительного мира" - естественно, справедливого для Киева и его западных союзников.