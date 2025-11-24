Украинский депутат Железняк: Ермак поручил силовикам готовить дела против руководителей НАБУ и САП

Украинская власть, похоже, решила, что бороться с коррупцией невыгодно. Безопаснее бороться с теми, кто эту коррупцию раскрывает.

По словам Ярослава Железняка, глава офиса президента Андрей Ермак после начала операции по выявлению крупной схемы в энергетике поручил силовикам готовить дела против руководителей НАБУ и САП.

Депутат также заявил, что Ермак давал силовикам задачу обвинить в госизмене украинских деятелей, которые активно высказывались о коррупционном скандале.