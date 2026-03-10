Урсула фон дер Ляйен признала стратегическую ошибку Европы

Во Франции сегодня открылся саммит по вопросам ядерной энергии. Что удивительно! Представители европейского истеблишмента, так рьяно отстаивающие зеленую энергетику, произнесли с высокой трибуны множество комплиментов мирному атому! Вишенкой на торте стало заявление Урсулы фон дер Ляйен. Она официально признала, что энергетическая стратегия единой Европы последние 35 лет была в корне ошибочной.

"Ситуация с ядерной энергетикой, к сожалению, печальна. В 1990 году треть энергии Европа получала от атомных станций, сейчас - только 15 %. Это сокращение было следствием нашего стратегического решения. И, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было ошибкой. Мы отказались от надежного и доступного источника энергии, который также гарантирует низкий уровень выбросов! Пора менять ситуацию", - заявила глава Еврокомиссии.

Выступил с речью также президент Франции. Он заявил, что атомная энергия является инструментом решения всех европейских и даже планетарных проблем:

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Нам нужна ядерная энергетика: она является синонимом прогресса, процветания и независимости! Наш саммит имеет особый контекст в связи с конфликтом в Иране и на Ближнем Востоке. Мы хотим конкурентоспособности и производства энергии по минимально возможной цене. Нам нужны рабочие места. Мы хотим решить проблемы планеты и сократить выбросы CO2 за счет производства чистой энергии. Мы хотим большей независимости".