В Британии заработал штаб "коалиции желающих"

В Великобритании заявили о начале работы пункта управления сил "коалиции желающих". В аппарате состоит 70 человек, которые занимаются подготовкой к отправке войск в Украину после окончания конфликта.



На сегодня запланирована видеоконференция под председательством британского премьера Стармера и президента Франции Макрона. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 270 млн долларов.