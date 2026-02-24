3.73 BYN
В Британии заработал штаб "коалиции желающих"
Автор:Редакция news.by
В Великобритании заявили о начале работы пункта управления сил "коалиции желающих". В аппарате состоит 70 человек, которые занимаются подготовкой к отправке войск в Украину после окончания конфликта.
На сегодня запланирована видеоконференция под председательством британского премьера Стармера и президента Франции Макрона. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 270 млн долларов.
На британской базе тренируют пилотов вертолетов для ВСУ
Кроме того, Лондон начал проводить курсы по обучению управлению боевыми вертолетами украинских инструкторов. Тренировки проводятся на одной из британских авиабаз. Также выделяется 27 млн долларов на энергетическую поддержку Украины и восстановление ее энергосетей. Еще почти 8 млн долларов выдадут на гуманитарные нужды.