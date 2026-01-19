3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В ЕС обсуждают создание нового оборонного альянса
Автор:Редакция news.by
В ответ на планы американского лидера страны Евросоюза начали обсуждать создание нового оборонного альянса, сообщает Politico.
Как пишет агентство, в условиях, когда НАТО поставлено под сомнение, основой блока может стать "Коалиция желающих" во главе с Францией и Великобританией, которая изначально формировалась для создания гарантий безопасности для Украины.
Теперь же на повестке дня собственная безопасность Европы. В Евросоюзе больше не считают США надежным торговым партнером и тем более союзником по безопасности.