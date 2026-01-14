Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Финляндии хотят запретить доступ к соцсетям детям младше 15 лет

Запретить доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. С таким предложением выступил премьер Финляндии. Он убежден, что низкая физическая активность у молодежи напрямую связана с долгим интернет-серфингом.

В свою очередь малоподвижный образ жизни влечет рост числа психических расстройств среди молодого поколения. Напомним, в декабре первой страной, которая запретила соцсети для детей, стала Австралия.

О подобных планах уже заявили власти Дании, Франции и Норвегии.

