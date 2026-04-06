В Италии выпал снег

В Италии прошел апрельский снегопад. В городке Капракотта выпало более 1,5 м осадков. Сильный снегопад по крышу засыпал автомобили и серьезно осложнил движение. Даже для местности, расположенной в Апеннинских горах, такое количество снега в апреле - большая редкость.