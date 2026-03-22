В Латвии начали принудительно отбирать пограничные земли под военную инфраструктуру

У латышей, живущих возле границы с Россией и Беларусью, начали отбирать земли для строительства военной инфраструктуры.

В рамках первой очереди отчуждения уведомления получили почти 200 физических и юридических лиц. Во вторую очередь попадут еще более 300 адресатов.

В качестве мер упоминается сооружение противотанковых рвов, размещение препятствий, обустройство хранилищ для инженерно-технических материалов и другие технические решения для затруднения передвижений потенциального противника.