В Латвии начали принудительно отбирать пограничные земли под военную инфраструктуру
Автор:Редакция news.by
У латышей, живущих возле границы с Россией и Беларусью, начали отбирать земли для строительства военной инфраструктуры.
В рамках первой очереди отчуждения уведомления получили почти 200 физических и юридических лиц. Во вторую очередь попадут еще более 300 адресатов.
В качестве мер упоминается сооружение противотанковых рвов, размещение препятствий, обустройство хранилищ для инженерно-технических материалов и другие технические решения для затруднения передвижений потенциального противника.
При этом как латвийские власти будут компенсировать отобранные участки - собственникам не рассказали.