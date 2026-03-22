В Лондоне прошла многотысячная акция за мир на Ближнем Востоке

Протесты против войны в Иране охватили мир. Акция в Лондоне собрала около 10 тыс. людей. Организованная различными общественными группами колонна прошла по центру британской столицы к зданию правительства. Демонстранты несли иранские флаги и плакаты с антивоенными надписями.

Массовая манифестация против ударов по Ирану состоялась и в Мадриде. Сотни жителей города вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военными действиями США и Израиля. Кроме того, участники потребовали выхода Испании из НАТО. Активисты напомнили о тысячах жертв и разрушениях в результате военной кампании против Тегерана. Они также заявили, что последствия конфликта затронут всю Европу - приведут к росту военных расходов и сокращению социальных программ.