3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
В Лондоне прошла многотысячная акция за мир на Ближнем Востоке
Протесты против войны в Иране охватили мир. Акция в Лондоне собрала около 10 тыс. людей. Организованная различными общественными группами колонна прошла по центру британской столицы к зданию правительства. Демонстранты несли иранские флаги и плакаты с антивоенными надписями.
Массовая манифестация против ударов по Ирану состоялась и в Мадриде. Сотни жителей города вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военными действиями США и Израиля. Кроме того, участники потребовали выхода Испании из НАТО. Активисты напомнили о тысячах жертв и разрушениях в результате военной кампании против Тегерана. Они также заявили, что последствия конфликта затронут всю Европу - приведут к росту военных расходов и сокращению социальных программ.
Протестуют против ударов по Ирану и в самом Израиле. В Иерусалиме митингующие собрались возле резиденции премьера Нетаньяху с требованием прекратить боевые действия. Участники призвали к поиску мирных путей развития региона, в частности, возвращения к переговорам. Аналогичная акция прошла и в Тель-Авиве.