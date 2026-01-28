3.74 BYN
В Москве из-за непрекращающихся снегопадов случился транспортный коллапс
Автор:Редакция news.by
В Москве снегопады бьют рекорды, снег идет уже несколько дней без перерыва. Парализовано движение на городских улицах: здесь возникли 10-балльные пробки, а наземный общественный транспорт остановился.
Сотни тысяч москвичей вынуждены были пешком добираться до метро - оно единственное работало бесперебойно. Очереди на автобусных остановках были многочасовыми, развезти всех пассажиров удалось только за полночь.
В городе образовались сугробы необыкновенной высоты: по данным метеорологов, 28 января был побит рекорд, продержавшийся 70 лет.
Коммунальные службы российской столицы работают в чрезвычайном режиме, но их снова ждет испытание: снегопады продолжатся еще несколько дней.