В Москве из-за непрекращающихся снегопадов случился транспортный коллапс

В Москве снегопады бьют рекорды, снег идет уже несколько дней без перерыва. Парализовано движение на городских улицах: здесь возникли 10-балльные пробки, а наземный общественный транспорт остановился.

Сотни тысяч москвичей вынуждены были пешком добираться до метро - оно единственное работало бесперебойно. Очереди на автобусных остановках были многочасовыми, развезти всех пассажиров удалось только за полночь.

В городе образовались сугробы необыкновенной высоты: по данным метеорологов, 28 января был побит рекорд, продержавшийся 70 лет.