В Нидерландах фермеры залили супермаркет жидкими отходами во время протеста

В ЕС продолжаются протесты против зеленого курса Брюсселя. Фермеры Нидерландов вылили тонны жидких отходов в один из супермаркетов.

Так аграрии выражают недовольство жесткими экологическими стандартами ЕС, которые повышают себестоимость продукции. А в свете соглашения о создании зоны свободной торговли со странами МЕРКОСУР и вовсе ставят на грань разорения. Фермеры опасаются неравной конкуренции с дешевой южноамериканской продукцией.