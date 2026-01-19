3.72 BYN
В Польше детям намерены ограничить доступ в соцсети к концу февраля 2026 года
В Польше к концу февраля 2025 года планируют подготовить законопроект, ограничивающий доступ детей и подростков к социальным сетям. Gazeta Wyborcza отмечает: власти ожидают, что крупные технологические компании возьмут на себя ответственность и не будут допускать детей к вредному контенту.
Инициаторы законопроекта отмечают, что польский проект почти полностью повторяет нормы уже действующие в Австралии. Главное отличие - возрастной порог: в Австралии ограничения касаются лиц до 16 лет, в Польше планируется установить границу в 15 лет.
В правительстве убеждены, что новые меры необходимы, поскольку соцсети все чаще становятся источником изоляции, депрессии и суицидального контента для подростков. Первое заседание комиссии Сейма по делам детей и молодежи пройдет уже 22 января.