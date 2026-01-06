В США неизвестный сделал ставку на арест Мадуро и сорвал куш в 436 тыс. долларов

В США таинственный спекулянт сорвал куш в 436 тысяч долларов, сделав ставку на арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро за часы до американской военной операции.



Как сообщает Reuters, анонимный пользователь на платформе для политических прогнозов Polymarket, начал делать ставки еще в конце декабря. Аккаунт без фото и личных данных фокусировался исключительно на сценариях вмешательства США в Венесуэлу - от отставки Мадуро до его захвата.



Сначала суммы были скромными - сотни долларов. Но с 1 по 3 января игрок вложил более 30 тысяч долларов. Как отмечают американские СМИ, подозрительно удачное время ставки вызывает вопросы об инсайдерской информации. Хотя Трамп заявляет, что операция была секретной.