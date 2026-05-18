3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
В США обвинили Кубу в военных планах против Вашингтона
Автор:Редакция news.by
США прогревают общественное мнение американцев для оправдания возможной военной агрессии против Кубы.
Издание Axios неожиданно опубликовало статью, в которой утверждается, что Гавана якобы приобрела более 300 военных дронов и приступила к обсуждению планов их использования для нанесения ударов по американской базе в Гуантанамо, кораблям ВМФ США и штату Флорида.
Отмечается, что эти обвинения могут послужить предлогом для американской военной операции. Директор ЦРУ ранее посетил Остров свободы и в резкой форме предупредил местных официальных лиц, что страна "более не может служить платформой для противников, стремящихся продвигать враждебные планы".