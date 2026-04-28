В США встретили Карла III с супругой

Исторический визит - король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США. В Белом доме чету приняли Трамп с супругой Меланией.

После приветствия настало время фотографироваться, при этом американский лидер позволил себе указать британскому королю на его место в буквальном смысле: тот не сразу понял, куда становиться. А провожая гостей внутрь Белого дома, вопреки протоколу коснулся монаршего плеча.

После гостей проводили в Белый дом на чаепитие и экскурсию по садам и пасеке, а также пригласили на прием в саду британского посольства.

Далее в программе выступление Карла III на совместном заседании американского Конгресса и торжественный ужин в Белом доме. Британскому монарху также предстоит поездка в Нью-Йорк.

Визит проходит спустя 250 лет после провозглашения независимости американских колоний от Великобритании. Как напоминает The Independent, это первый визит британского монарха в США за два десятилетия.