В Стамбуле атаковали генеральное консульство Израиля

Турецкие власти назвали терактом атаку на генконсульство Израиля в Стамбуле. По данным местных СМИ, двое напавших были ликвидированы, один ранен. Ранения также получили двое полицейских.

В МВД Турции сообщили, что личности всех террористов установлены. Один из них был связан со злоупотребляющей религией организацией, двое других являются братьями, один из которых имеет судимость за наркотики.