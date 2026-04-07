В Стамбуле атаковали генеральное консульство Израиля
Автор:Редакция news.by
Турецкие власти назвали терактом атаку на генконсульство Израиля в Стамбуле. По данным местных СМИ, двое напавших были ликвидированы, один ранен. Ранения также получили двое полицейских.
В МВД Турции сообщили, что личности всех террористов установлены. Один из них был связан со злоупотребляющей религией организацией, двое других являются братьями, один из которых имеет судимость за наркотики.
Выяснилось, что они прибыли в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле. С собой у них было длинноствольное оружие. Рассматривается версия, что злоумышленники намеревались совершить целенаправленную атаку на сотрудников израильского консульства.