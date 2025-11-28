В связи с пожаром в жилом комплексе в Гонконге задержаны 8 человек

В Гонконге на всех правительственных зданиях и объектах приспустят флаги Китая и специального административного района в знак траура по жертвам масштабного пожара в жилом комплексе.

Огонь тушили два дня, погибли по меньше мере 128 человек, пострадали 79.

Здание находилось на ремонте. Бамбуковые леса вокруг корпусов загорелись, блокируя огнем выходы из здания. Быстрому распространению огня способствовал горючий утеплитель в окнах здания.