В Турции ливень смыл в море автофургоны с туристами из России

В турецком курортном районе Кемер (провинция Анталья) из-за сильного ливня два автофургона с российскими туристами унесло в море. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Lider Gazetesi, все находившиеся внутри люди успешно спасены.

Инцидент произошел в субботу в районе побережья Чамьюва - у места впадения реки Агва в Средиземное море. В результате проливного дождя уровень воды резко поднялся, и фургоны, припаркованные у берега, затопило и унесло в море. Спасательные работы велись с участием экскаватора: им вытаскивали застрявшие транспортные средства.