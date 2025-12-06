3.76 BYN
В Турции ливень смыл в море автофургоны с туристами из России
В турецком курортном районе Кемер (провинция Анталья) из-за сильного ливня два автофургона с российскими туристами унесло в море. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Lider Gazetesi, все находившиеся внутри люди успешно спасены.
Инцидент произошел в субботу в районе побережья Чамьюва - у места впадения реки Агва в Средиземное море. В результате проливного дождя уровень воды резко поднялся, и фургоны, припаркованные у берега, затопило и унесло в море. Спасательные работы велись с участием экскаватора: им вытаскивали застрявшие транспортные средства.
Российские туристы, оказавшиеся в затопленных автофургонах, были эвакуированы сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и спасателями Кемерской поисково-спасательной ассоциации. Кроме того, спасатели подняли на берег и второй автофургон, в котором никого не было.