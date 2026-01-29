В Турции произошел мощный взрыв цистерны с бензином

В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Местные СМИ сообщают, что на воздух взлетела цистерна с бензином. Пожарные службы оперативно ликвидировали огонь. Как заявляют власти, угрозы для работников и жителей рядом нет.