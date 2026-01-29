Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Турции произошел мощный взрыв цистерны с бензином

В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Местные СМИ сообщают, что на воздух взлетела цистерна с бензином. Пожарные службы оперативно ликвидировали огонь. Как заявляют власти, угрозы для работников и жителей рядом нет.

На территорию направлены дополнительные аварийные службы. Специалисты проверяют оборудование, чтобы исключить новые риски. Причина взрыва пока неизвестна.

В миреПроисшествия

Турция