В Турции произошел мощный взрыв цистерны с бензином
Автор:Редакция news.by
В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Местные СМИ сообщают, что на воздух взлетела цистерна с бензином. Пожарные службы оперативно ликвидировали огонь. Как заявляют власти, угрозы для работников и жителей рядом нет.
На территорию направлены дополнительные аварийные службы. Специалисты проверяют оборудование, чтобы исключить новые риски. Причина взрыва пока неизвестна.