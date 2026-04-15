В Турции ученик 8 класса открыл стрельбу в школе, затем покончил с собой
Шокирующие новости второй день подряд приходят из Турции. На юго-востоке страны ученик 8 класса открыл стрельбу. По последней информации, погибли уже 9 человек, 8 из них дети. Еще 6 пострадавших в критическом состоянии. Что стало причиной преступления, выясняется. Идет расследование. Известно, что нападавший покончил с собой.
Жертвами очередного расстрела в турецкой школе стали 9 человек: 8 учеников и учитель. 13 детей были ранены. Днем в разгар занятий молодой человек, ученик школы, расположенной в одном из районов столицы провинции Кахраманмараш, ворвался в учебное заведение и открыл огонь по одноклассникам. В школе вспыхнула паника: "Мы не знаем, что там происходит! Похоже, детей расстреляли! Боже мой, боже".
Многие из учеников сумели сразу же покинуть здание школы. Но и полиция прибыла на место преступления незамедлительно. Блюстители порядка тотчас же приступили к эвакуации детей и преподавателей. Убийцу блокировали в одном из классов. При себе у него было пять единиц стрелкового оружия (в двух классах он успел расстрелять два полностью снаряженных магазина). По словам губернатора провинции, преступник покончил с собой после того, как ему было предложено сдаться. У стен учебного заведения собрались родители пострадавших детей. Многие в панике искали своих, другие пытались помочь врачам, оказывающим первую помощь пострадавшим.
Власти немедленно приступили к расследованию. Уже известно, что убийцей оказался 8-классник злосчастной школы: он расстрелял соучеников и одного из учителей. Первоначальная версия следствия такова: мотивом нападения стал застарелый конфликт, возможно, спровоцированный школьным хулиганством.
Нынешняя трагедия превзошла своими последствиями инцидент, который случился 14 апреля в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Там накануне в один из лицеев города Сиверек ворвался 18-летний молодой человек. Он был вооружен мелкокалиберной винтовкой. Только малая поражающая способность оружия позволила избежать массовой гибели детей. Тем не менее 16 человек были ранены.
Преступник также предпочел покончить с собой, но не сдаться властям. 15 апреля турецкие учителя штурмовали здание министерства образования страны. Они уверены, что обе трагедии, 14 и 15 апреля, стали возможными из-за халатности чиновников. Причины вчерашнего драматического инцидента еще выясняются. Но нет сомнений, что серийный характер школьных расстрелов связан с тем, что обе турецкие провинции, где случились трагические инциденты, находятся неподалеку от границы с Сирией - со страной, где все еще не угасли последние сполохи гражданской войны, длившейся полтора десятилетия.
Этим, вероятно, определяется как доступность стрелкового оружия, так и психологическая нестабильность приграничных жителей. Кровавые события, которые разворачиваются в считанных десятках километров, не могли не наложить отпечаток на жизнь соседних областей Турции.