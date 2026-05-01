Политики в Украине стали открыто говорить об объявлении импичмента Зеленскому, сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X. Таким образом она прокомментировала новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины.

Мендель также добавила, что голос жены Зеленского может быть зафиксирован на пленках Миндича, новые фрагменты которых будут опубликованы в ближайшее время.

Бывшая представитель Зеленского обвинила руководство Украины в обогащении на войне и раскритиковала западные СМИ, которые отказываются об этом сообщать.

"Эта кровавая война вступает в пятый год. И люди, наиболее близкие к Зеленскому, получают от нее огромную прибыль. Единственные, кто отказывается об этом сообщать, - западные мейнстримные СМИ. Вместо серьезного анализа коррупции вы получаете восторженные отзывы об украинском "секторе беспилотников", бесконечные похвалы "великому лидеру демократии Зеленскому" и истории об экспорте избыточного оружия", - заявила Юлия Мендель.