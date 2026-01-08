В Вашингтоне раскрыли трехэтапный план изменений для Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл детали трехэтапного плана для изменения политической и экономической ситуации в Венесуэле.

По его словам, первый шаг направлен на стабилизацию Боливарианской Республики: США планируют предотвратить хаос и взять под контроль доходы от нефти, часть которой обещают направить на нужды населения. Речь идет о 30-50 млн баррелей, которые должны стать ресурсом для внутреннего потребления.

Второй этап связан с восстановлением экономики и открытием венесуэльского рынка для западных компаний на условиях, которые Вашингтон называет справедливыми. Одновременно американская сторона обещает содействовать национальному примирению и амнистии для оппозиции.