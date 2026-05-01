В Великобритании повысили уровень террористической угрозы до "серьезного"

ЧП произошло в Лондоне. 15 пожарных машин и 100 огнеборцев прибыли, чтобы потушить пожар в доме рядом с синагогой.

По предварительной версии, возгорание устроено умышленно на фоне повышения уровня террористической угрозы в Великобритании до "серьезного". Причиной стало нападение 45-летнего мужчины на еврейскую общину, в результате которого ножом были ранены 2 человека. Агрессор набросился и на полицейских, его нейтрализовали электрошокером. Власти расценили инцидент как теракт.