Венгрия и Словакия намерены проинспектировать нефтепровод "Дружба"

В связи с этим Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского разрешить въезд комиссии и обеспечить необходимые условия для ее работы. Политик подчеркнул, что украинская сторона продолжает блокировать "Дружбу", тем самым создавая нефтяную блокаду и для Венгрии, и для Словакии.

"Они напали на нас, ввели нефтяную блокаду. Они пока нападают не на людей или наши города, а на нашу экономику. В конце концов, если нефть не будет циркулировать по трубопроводу "Дружба", это приведет к экономическому хаосу. Жители Западной Европы не знают украинцев и не знают ситуации в Центральной Европе. Они верят тому, что говорит Зеленский. Это явная ложь, что технические причины препятствуют поставкам нефти, но в Западной Европе в это верят. Они живут в наивном мире. Если украинец что-то нам говорит, мы проверяем это трижды".