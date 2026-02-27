3.75 BYN
Венгрия и Словакия намерены проинспектировать нефтепровод "Дружба"
Венгрия и Словакия намерены создать совместную комиссию, которая отправится в Украину для изучения состояния нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонного разговора со словацким коллегой.
В связи с этим Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского разрешить въезд комиссии и обеспечить необходимые условия для ее работы. Политик подчеркнул, что украинская сторона продолжает блокировать "Дружбу", тем самым создавая нефтяную блокаду и для Венгрии, и для Словакии.
По его словам, нефтепровод закрыт исключительно по политическим причинам. А заявления о неисправности - лишь отговорки Зеленского.
Виктор Орбан:
"Они напали на нас, ввели нефтяную блокаду. Они пока нападают не на людей или наши города, а на нашу экономику. В конце концов, если нефть не будет циркулировать по трубопроводу "Дружба", это приведет к экономическому хаосу. Жители Западной Европы не знают украинцев и не знают ситуации в Центральной Европе. Они верят тому, что говорит Зеленский. Это явная ложь, что технические причины препятствуют поставкам нефти, но в Западной Европе в это верят. Они живут в наивном мире. Если украинец что-то нам говорит, мы проверяем это трижды".
Поток нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию остановлен с 27 января. Ранее Братислава обращалась в Еврокомиссию с просьбой провести инспекцию системы. Но Брюссель ограничился тем, что попросил Киев ускорить ремонт и возобновить поставки сырья.
Фото: РИА Новости