Власти Турции ответили на серию вооруженных атак на школы
В Турции после серии вооруженных нападений на школы задержали 83 человека. Как сообщили в МВД, им вменяется распространение в интернете контента, "прославляющего преступность и преступников", а также публикаций, способных негативно влиять на общественный порядок.
Власти также приняли меры по ограничению активности в социальных сетях. В частности, заблокировано 940 аккаунтов и закрыто около сотни групп в мессенджере Telegram. Сегодня под усиленной охраной находятся все школы Турции. А на улицах Анкары - тысячи учителей. Они проводят сидячую забастовку, обвиняя власти в халатности и неспособности обеспечить безопасность в школах.
Напомним, в результате стрельбы 15 апреля в школе на юго-востоке Турции, погибло 9 человек. Среди них 8 учеников и 1 учитель. Еще 13 человек получили ранения. Днем ранее стрельба произошла в другой школе, там пострадали 16 человек.