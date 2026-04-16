Власти Турции ответили на серию вооруженных атак на школы

В Турции после серии вооруженных нападений на школы задержали 83 человека. Как сообщили в МВД, им вменяется распространение в интернете контента, "прославляющего преступность и преступников", а также публикаций, способных негативно влиять на общественный порядок.



Власти также приняли меры по ограничению активности в социальных сетях. В частности, заблокировано 940 аккаунтов и закрыто около сотни групп в мессенджере Telegram. Сегодня под усиленной охраной находятся все школы Турции. А на улицах Анкары - тысячи учителей. Они проводят сидячую забастовку, обвиняя власти в халатности и неспособности обеспечить безопасность в школах.