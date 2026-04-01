Во Франции обсуждают законопроект о запрете использования соцсетей детьми младше 15 лет

Сенат Франции вынес на обсуждение законопроект о запрете использования соцсетей детьми младше 15 лет. Тем временем Австралия первой в мире заблокировала доступ для детей. Соцсети - враг или друг?

К вопросу запрета социальных сетей для детей в мире приковано пристальное внимание.

10 декабря 2025 года Австралия на законодательном уровне запретила соцсети для детей и подростков в возрасте до 16 лет, тем самым стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения.

Возможность подобных мер изучают также в Великобритании, Греции, Дании, Австрии, Норвегии, Малайзии, Португалии. Кроме того, министры некоторых стран обсуждают ограничения на взаимодействие детей с чат-ботами и возможность блокировки доступа к VPN.

Нина Ролич, предприниматель, медиаэксперт

Нина Ролич, предприниматель, медиаэксперт: "Использование детьми и подростками социальных сетей имеет как ряд положительных сторон, так и ряд негативных сторон. Из положительных – это в первую очередь возможность реализовываться творчески, возможность взаимодействовать с другими людьми, черпать вдохновение, в том числе и получать информацию. Потому что есть в социальных сетях, даже в TikTok, и полезные вещи".

На "темной" стороне интернета, в так называемом даркнете, подростки могут стать жертвой мошенников, хакеров, приобрести запрещенные вещества, а некоторые пользователи могут склонять детей к суицидальным мыслям.



Тому подтверждение - смертельно опасная игра "Синий кит", в финале которой дети совершают самоубийство. И это лишь малая часть того негативного сценария, который возможен. Ведь ребенок не может знать на 100 %, кто скрывается по ту сторону экрана. Именно поэтому во всем мире - особое внимание к цифровой безопасности подрастающего поколения.

Влад Макаревич, замдекана экономического факультета БГУ

Влад Макаревич, замдекана экономического факультета БГУ: "Намного правильнее было бы научить детей, как правильно себя вести в цифровом мире, как правильно пользоваться цифровыми инструментами, теми же социальными сетями. Они должны знать, что такое цифровая грамотность, они должны знать, что такое цифровой след, какие данные можно выкладывать, какие - нельзя. С этой точки зрения можно сказать, что защита это не запрет, а долгосрочная защита. Это как раз-таки приобретение навыка безопасной работы с цифровым миром".

Ожирение, дефекты зрения, нарушение осанки - проблемы современной молодежи, которые напрямую связаны с проведенным временем в интернете. Телефон для подростка может стать "лучшим" другом, заменить общение с родителями и полностью оградить от реального мира. И за этим стоят вполне конкретные последствия.

Мария Ле, врач-психиатр: "Усиливается тревожность. Чувство одиночества, потому что детская психика еще не умеет отделять витринный мир от реальности. Очень часто социальные сети идеализируют жизнь, показывают какие-то красивые картинки, и ребенок, погружаясь в это, отрывается от реальной жизни, поэтому появляется чувство тревоги, уязвимость, одиночество. Ребенку тяжело выстраивать социальные коммуникации. Он привык к онлайн-общению, телефону, и уже живое общение для него становится сложным, и он его начинает избегать".