Во Франции оценили расходы из-за ситуации с Ираном более чем в 6 млрд евро

Конфликт вокруг Ирана обошелся французам дополнительными расходами. И эта цифра превысила 6 млрд евро. Об этом газете Financial Times рассказал глава Минфина Франции Ролан Лескюр.

По его словам, основная часть затрат приходится на увеличение процентных платежей. При этом налоговые поступления ожидаются ниже запланированных.

Издание отмечает: Париж недавно понизил прогноз экономического роста на 2026 год с 1 до 0,9 процентного пункта. В I квартале ВВП Франции стагнировал, а уровень безработицы превысил 8 % - это максимум за последние 5 лет.