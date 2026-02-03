Во Франции проводят обыски в офисе компании Илона Маска

Во французских офисах компании Х обыски, организованные отделом по борьбе с киберпреступностью совместно с Интерполом. Проводится операция в рамках расследования, начатого в январе прошлого года. Основанием стали обвинения X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства.

Компания принадлежит миллиардеру Илону Маску. Он приглашен в качестве фактического и юридического руководителя платформы на добровольный допрос в апреле 2026 года.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал обыски в французском офисе соцсети X, о которых сегодня сообщила парижская прокуратура. Его реакция на данное событие опубликована в соцсети X.

"Французская полиция в настоящее время проводит обыск в офисе X в Париже. Франция - единственная страна в мире, которая уголовно наказывает все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok…). Не заблуждайтесь: это не свободная страна", - говорится в сообщении Дурова.