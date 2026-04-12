Во Франции спасли мальчика, которого отец держал запертым в фургоне больше года
Автор:Редакция news.by
Во Франции полиция спасла 9-летнего мальчика, запертого отцом в фургоне более чем на год.
Правоохранителей вызвал сосед из-за шума в припаркованном автомобиле. Прибыв на место, стражи порядка вскрыли фургон и увидели истощенного мальчика. Придя в себя, ребенок рассказал, что его заперли в декабре 2024 года. Его отец в свое оправдание сказал, что хотел уберечь сына от сожительницы, которая якобы мечтала упечь его в психбольницу.
Ребенка экстренно госпитализировали. Остальных детей из семьи изъяли. Взрослым предъявлены обвинения в неоказании помощи, похищении и удержании взаперти, невыполнении родительских обязательств.