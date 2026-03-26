Война против Ирана грозит планете 200 долларами за баррель нефти

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. В Тегеране это заявление опять опровергли.

Так или иначе на столе 2 взаимоисключающих проекта мирного соглашения. Американцы предлагают Ирану отказаться от ядерной программы и баллистических ракет. Тегеран в свою очередь требует репараций от агрессоров, гарантий ненападения в будущем и вывода американских баз из региона.

Минувшей ночью Иран произвел уже 81 ракетный залп по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. Прилеты и работа ПВО зафиксированы в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ. Война явно перешла в затяжную фазу.