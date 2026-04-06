Взрывчатка для диверсии на газопроводе в Сербии была произведена в США
История с несостоявшейся диверсией на сербском трубопроводе, ведущем в Венгрию, продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что взрывчатка, обнаруженная сербскими спецслужбами, американская: официальный Будапешт никого обвинять не спешит, но намеки делает недвусмысленные.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Именно благодаря сербскому трубопроводу мы, в Венгрии, несмотря на украинскую газовую блокаду, по-прежнему можем получать газ и, следовательно, энергию. Вот почему этот трубопровод так важен. Это наша пуповина: если ее перерезать, венгерская экономика остановится, и сотни тысяч людей окажутся в бедственном положении! Венгерские семьи останутся без газоснабжения. Я не стану еще больше ухудшать украинско-венгерские отношения, обвиняя Украину, скажем, без опоры на факты. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку украинцы обладают возможностями и способны сделать что-то подобное. Сейчас мы переживаем критический период - это вопрос выживания Венгрии!"
Действительно, единственная страна в Европе, у которой нет проблем с доступом к американской взрывчатке, - это Украина: туда боеприпасы и вооружение из Нового Света текут широким потоком. На вопрос, почему он подозревает Украину, Орбан ответил вопросом: "А кто, марсиане, что ли?"
Расследование несостоявшегося теракта продолжают и Венгрия, и Сербия: первые результаты обещают обнародовать в ближайшие дни.
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, поэтому диверсия вполне могла повлиять на ход голосования.