За пределами туристических буклетов - "Васильки на тайском шелке" раскрывает душу Таиланда

Фото sputnik.by

Таиланд называют страной улыбок. В местной культуре существует минимум 13 ее видов - от извинения до вежливого несогласия.

На первый взгляд, Беларусь и Таиланд - страны, которые разделяют тысячи километров разные климатические зоны, религиозные традиции и даже исторические пути. Но при детальном рассмотрении становится очевидно, что между нами гораздо больше общего, чем кажется. Обе страны известны своей гостеприимностью. Хоть проявляется она по-разному, наши культуры ориентированы на уважение к человеку, создание комфортной среды для путешественников и партнеров.

Чтобы понять, почему Таиланд так манит белорусов, нужно заглянуть глубже. Мы расскажем о местах, которые не всегда попадают в туристические буклеты, но именно они раскрывают настоящую душу королевства. Подробности сморите в телефильме "Васильки на тайском шелке".

Плавучий рынок Паттайи - это место, где культура не хранится в архивах, а живет в движении воды. Где прошлое и настоящее встречаются на узких каналах, создавая уникальное пространство, которое невозможно перепутать ни с чем.

До того, как первый автомобиль, подаренный королю, проехал по улицам Таиланда, рынки в основном здесь были на воде, так как местные передвигались на лодках. Конкретно этот больше туристический. Он один из самых крупнейших искусственных рынков в мире. Площадь около 100 кв. м. И пока одни туристы пробуют хрустящих крокодилов или скорпионов на палочках, другие наслаждаются шоу, которое проходит здесь ежедневно.

Воздух плотный, пропитанный запахом речной воды, жженного сахара и острого чили. Лодки, нагруженные горами манго и ремесленными безделушками, теснятся в каналах, создавая пестрый узор. Здесь продают все - от тропических фруктов до изделий ручной работы. Но торговля - лишь декорация. Гастрономическая карта страны разворачивается там, где над узкими бортами поднимается густой пар. Блюда здесь готовят прямо в лодках. Супы, жареные морепродукты, сладости из кокоса, риса, сахарной пальмы.

Каждое угощение - часть истории, которую можно попробовать. Для тех, кто готов идти до конца в поисках аутентичности рынок приготовил свой главный вызов. На прилавках, залитых жарким солнцем, аккуратными рядами разложены поджаренные насекомые, поблескивающие от масла. Для Таиланда это не экзотика, а часть традиционной кухни. В первую очередь, источник белка доступный и экологичный. Жарят членистоногих с чесноком, перцем и лаймом.

На вкус и цвет истина здесь у каждого своя. Но настоящая ценность скрыта не в плетеных корзинах и не в блеске сувениров. Каждый выкрик торговца, жест рук, передающих товар, и пряный шлейф специй - часть культурного кода, который передается из поколения в поколение.

Тайцы глубоко чтят традиции, ведь именно они сформировали характер народа. В числе фундаментальных практик, воспитывающих самообладание и силу духа, дисциплина, возведенная в абсолют - муай-тай. Здесь это больше, чем бой. Это искусство восьми конечностей, симфонии ударов кулаков, локтей, коленей и голеней. Философия ринга учит главному - тотальному контролю над хаосом эмоций, сохранять абсолютное спокойствие в эпицентре схватки, проявлять непоколебимую настойчивость и, прежде всего, глубокое, почти сакральное уважение к противнику. Это духовная практика, где сила духа первична, а тело - лишь послушный инструмент, отточенный многочасовыми тренировками.

На южном побережье провинции Чонбури, всего в нескольких километрах от шумной Паттайи, находится место, которое словно живет в другом времени. Небольшая рыбацкая деревня, где море остается главным ориентиром, а ритм жизни задают приливы и отливы. Здесь нет ярких вывесок, громкой музыки и бесконечных потоков туристов. Банг Сарай - это Таиланд без декораций, спокойный и трудолюбивый.

"В прошлом община расширилась и население увеличилось. Это изменило образ жизни рыбаков, привело к развитию рыболовного бизнеса. Я один из рыбаков. В прошлом у меня тоже был рыболовный бизнес. Рыбаки со всего мира приезжают сюда ловить рыбу. Потому что здесь так много природных ресурсов. Это одна из причин, почему Банг Сарай - одно из самых популярных туристических направлений в Таиланде. Здесь рыбы больше, чем где-либо еще", - поделился глава округа Банг Сарай Сомванг Эйамди.

Здесь учатся работать с ранних лет - сначала помогать на пирсе, потом выходить в море, а позже вести собственную лодку. Рыболовство - дело семейное, которое передается от отца к сыну, от деда к внуку. И чтобы понять деревню по-настоящему, нужно увидеть, как выглядит их мир изнутри.

Продолжение ночного труда, который начинается в темноте, среди волн, заканчивается на рынке, среди тех, кто хорошо знает цену каждому улову. Для них торговля - это праздник моря и жизни, который повторяется каждое утро. Торговать в Таиланде умеют хорошо. Страна - безусловный мировой лидер в экспорте консервированного тунца. Королевство также занимает ведущее место в мире по торговле креветками, кокосовыми орехами, сахарным тростником и кукурузой. Сохраняет статус одного из значимых внешнеторговых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.

"Для Беларуси это очень важный внешнеэкономический партнер. Помимо туризма, эта страна известна своим развитым машиностроительным кластером, а также сельским хозяйством. Товарооборот между нашими странами растет из года в год. Номенклатура товаров расширяется и включает более 20 позиций. Это продукция, традиционно поставляемая на рынки стран АСЕАН, от предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белнефтехима, Беллесбумпрома, Министерства промышленности", - отметил Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков.

После шумного, живого, солнечного рынка мангровые леса кажутся другим измерением. Здесь нет смеха продавцов, нет запаха жареных креветок, здесь тишина. Леса, растущие в море, именно так мангры назвал греческий мореплаватель Неарх в 325 году до н.э. Когда океан в гневе, именно мангры становятся первой линией обороны, которая встречает волну.

За пределами туристических буклетов - "Васильки на тайском шелке" раскрывает душу Таиланда

Существует тишина, которая предшествует буре, и существует гул, который становится судьбоносным. В истории современного Таиланда такой датой стало 26 декабря 2004 года. То, что начиналось как обычное солнечное утро обернулось одной из самых масштабных катастроф в истории человечества - цунами в Индийском океане. Энергия, равная тысячам атомных бомб, вытолкнула миллиарды тонн воды, превратив мирную лазурь в беспощадную стену. Отели, бунгало и постройки крошились под ударами многотонных масс воды, но мангры выстояли. После катастрофы ученые доказали, - там, где мангровые массивы были сохранены, разрушения и человеческие жертвы были значительно меньше. Корни деревьев поглощали энергию волн, снижая их силу. Природная инженерия, созданная задолго до того, как человек придумал слово "инженер". Сегодня в учебном центре мангровых лесов изучают, как эти экосистемы фильтруют воду, поддерживают морскую жизнь и защищают побережья.

Особенность мангрового леса заключается в том, что это деревья, которые растут на стыке пресной и соленой воды. Но несмотря на уникальность подобных деревьев, к сожалению, более половины мангровых лесов во всем мире находятся под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства и изменений климата.

Таиланд, как и Беларусь, относится к числу государств, где природные экосистемы играют ключевую роль в жизни общества. Обе страны понимают, что природные ресурсы - это не только туристический потенциал, но и стратегический фактор устойчивого развития. Таиланд активно развивает программы по восстановлению мангровых лесов, защите побережья и сохранению морского биоразнообразия. Беларусь реализует масштабные проекты по восстановлению болот, охране лесов и сохранению водно-болотных угодий. Верховые болота - часть нашей природы, нашей памяти. Мы привыкли видеть их среди сосен и туманов. Но здесь, в тропическом Таиланде, есть такой же хрупкий живой мир. Это те же легкие планеты, только в тропическом исполнении.

Главное сокровище сада - это реликтовые заболоченные леса. Здесь и растут уникальные деревья самет. Их стволы не покрыты корой в привычном понимании. Это бесконечное наслоение тончайшей, мягкой на ощупь субстанции, напоминающей обожженный временем пергамент или папирус древних манускриптов. Но увидеть этих призрачных стражей - задача не из простых. Добраться до реликтового леса - отдельный квест, требующий готовности к настоящему приключению.

Если ботанический сад "Районг" - это природа в ее первозданной тишине, то сад "Нонг Нуч" - это природа, которая говорит громко. С высоты он похож на живую мозаику, но стоит спуститься на землю, и каждый фрагмент этой картины оживает. Статуи, цветочные композиции, мосты, террасы - все здесь создано не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы показать, что красота - это не случайность, это труд.

Сад "Нонг Нуч" живет не только в тишине своих тропических аллей. Ежедневно здесь проходят шоу. На сцену выходят танцоры в традиционных костюмах. Яркие ткани, сложные головные уборы. Их движения плавные и точные. Тайские танцы - это история, рассказанная жестами. Каждый наклон головы, каждый изгиб кисти - часть древней легенды.

Актерами красочного представления становятся и слоны. Когда на арену тропического сада выходят десятки многотонных гигантов, трибуны замирают. Это не рядовое туристическое развлечение, а масштабное театрализованное действо, ставшее визитной карточкой всей провинции Чонбури. Программа шоу ломает стереотипы о неповоротливости этих животных. В одном отделении они с удивительной точностью забрасывают мячи в баскетбольные корзины, а в другом берут в хоботы кисти и на глазах у изумленной публики создают абстрактные пейзажи на футболках. Самым смелым гостям большие артисты готовы предложить и импровизированный массаж.

Но это представление скорее не про трюки, а про доверие, про диалог между человеком и животным, который длится веками. Уважение к слонам в Таиланде настолько велико, что у гигантов даже есть собственный праздник - Национальный день слона, который отмечают ежегодно 13 марта. Страна веками жила рядом с этими животными. Они помогали в хозяйстве, участвовали в сражениях и были частью королевских ритуалов. В Таиланде слон больше, чем символ. Это хранитель традиций, мудрости и силы.

И если слоны - это живая мудрость Таиланда, медленно ступающая по земле, то есть место, где эта мудрость превращается в форму, в дерево, в символ, в архитектуру, которая говорит без слов среди шума прибоя и перестука киянок. На берегу Сиамского залива в Паттайе расположился уникальный музей-храм Истины. Как говорится, ни сучка, ни задоринки, ни единого гвоздя. Конструкция полностью состоит исключительно из дерева. Сочетает в себе религиозные элементы буддизма и индуизма.

Здесь, под сенью резных сводов, работают мастера, истинные хранители древнего ремесла. Они продолжают историю, которая началась задолго до появления современных технологий. Каждая фигура бога, демона или философа на фасаде вырезана вручную. Здесь используют только деревянные шканты, как делали зодчие сотни лет назад. Мастера работают в ритме, который кажется чуждым современному миру. Но здесь ценят не скорость, а глубину каждого движения резца.

Создатель Храма Истины верил, что человек теряет себя, когда перестает задавать вопросы. Это был манифест против духовного застоя, ведь современный мир слишком быстро дает готовые ответы. По замыслу, у этого места нет финала. Пока человек ищет ответы, храм будет расти вместе с ним.

За пределами туристических буклетов - "Васильки на тайском шелке" раскрывает душу Таиланда

На территории Храма Истины, где морской бриз путается в кружевах резного дерева, можно услышать необычные звуки. У подножия деревянного исполина установлены те самые легендарные диски - священные гонги. По местным поверьям, их звук очищает от негативной энергии, отгоняет злых духов и привлекает удачу. Это часть тайской буддийской культуры, серьезная, древняя и очень уважаемая.

Когда гул резцов в храме истины затихает в памяти, а пыль дорог Паттайи остается за кормой скоростного катера, открывается иная грань тайской мудрости. Для тех, кто устал от поиска истины в прямом и переносном смысле, существует другое направление. Ко Лан - небольшой остров, ставший для искушенного путешественника настоящим порталом в мир абсолютного баланса. В фундаменте тайского менталитета заложены три кита, три священных "с" - Санук, Сабай и Суай - радость от процесса, состояние внутреннего комфорта и красота мира вокруг. И именно здесь, на белоснежных песках Ко Лана, эта триада обретает осязаемую форму. Понять Таиланд, значит почувствовать три этих состояния.

Национальный парк "Кхао Лаем Я" - место, где охраняемые территории помогают сохранять природные ресурсы. Здесь природа диктует свои правила. Деревянные настилы экологических троп бережно огибают вековые скалы, не нарушая их покоя. Это место, где урбанизация пасует перед мощью деревьев и чистотой коралловых рифов.

Когда тропическое солнце скрывается за горизонтом Сиамского залива, город сбрасывает маску семейного курорта. Вспыхивают тысячи неоновых вывесок, воздух наполняется гулом басов и запахом уличной еды. А знаменитая Уолкин Стрит превращается в главную артерию ночного организма.

Паттайя начиналась как маленькая рыбацкая деревня, а в 1960-х стала курортом из-за отдыхавших здесь американских солдат во время войны во Вьетнаме. К 1970-м здесь появились первые бары, отели, гостиницы. А сегодня Паттайя - один из самых популярных и посещаемых курортов Таиланда. За яркую ночную жизнь его также называют "азиатским Лас-Вегасом".

Таиланд - единственное государство Юго-Восточной Азии, которое никогда не было колонией. В эпоху, когда европейские державы делили мир на сферы влияния, Таиланд, в те времена Сиам, сумел сохранить свою независимость. Сегодня эта историческая устойчивость проявляется в стремлении к стабильности и уважению к традициям. Это еще одна крайне важная точка соприкосновения. Для Беларуси и Таиланда мир - не абстрактное слово, а практическая ценность. Беларусь и Таиланд строят мосты, которые не зависят от внешних факторов. И даже 7 тыс. километров не расстояние, когда есть общее желание двигаться навстречу друг другу.