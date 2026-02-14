Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зеленский оскорбил Орбана, выступая на Мюнхенской конференции

Больше других отличился в Мюнхене Зеленский. Во время своего выступления он оскорбил венгерского премьера. Глава киевского режима заявил: "Орбан думает только о том, как отрастить свой живот, а не как нарастить армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта". Венгерский премьер на подобное хамство уже ответил: именно поэтому Украина не может стать членом Европейского союза. А подобные речи помогут венграм яснее увидеть ситуацию.

Разделы:

В мире

Теги:

Виктор Орбан