Зеленский вновь попытался обратить на себя внимание и сделал громкое заявление - мол, Киев готов к прекращению огня на Пасху в любых форматах.

Насколько он был в этот момент в адеквате? Главарь киевского режима вдруг даже выразил надежду на долговременное (как он сказал, "на всю жизнь") завершение войны.

Для справки: в 2024 году Киев отказался от прекращения огня на Рождество; в 2025 году Зеленский отверг предложение о пасхальном перемирии.

В том же году ВСУ свыше 5 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы. И к этому стоит добавить нарушенное энергетическое перемирие, предложенное Трампом в марте 2025-го.