3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Зеленский заявил о запрете ЕС на создание Киевом баллистического оружия
Автор:Редакция news.by
Зеленский открыто пожаловался на своих европейских партнеров: Киев негодует тем, что ЕС запрещает Украине создание собственного баллистического оружия.
"Причины - в бизнесе и конкуренции", - уверяет лидер киевского режима. При этом он уточнил, что в настоящее время активно пытается продвинуть идею создания баллистической и противобаллистической систем силами страны.
СМИ сообщают, что производство Украиной авиационной бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции может позволить Киеву обойти формальные ограничения западных партнеров на выбор целей для ударов по территории России.