Зеленский открыто пожаловался на своих европейских партнеров: Киев негодует тем, что ЕС запрещает Украине создание собственного баллистического оружия.

"Причины - в бизнесе и конкуренции", - уверяет лидер киевского режима. При этом он уточнил, что в настоящее время активно пытается продвинуть идею создания баллистической и противобаллистической систем силами страны.