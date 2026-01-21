Жестовская: Цель Трампа - вписать свое имя в историю и усилить гегемонию США

"Трамп, как успешный бизнесмен и политик, дважды избирался, причем с перерывом. Сейчас он хочет вписать свою фамилию в историю Америки. И это не шутки, что вроде такой серьезный самодостаточный деятель, но он очень хочет Нобелевскую премию, потому что, когда у тебя уже есть деньги и власть, для тебя становятся особенно важны такие "лычки". И сейчас Трамп, безусловно, хочет вписать свою фамилию, сделать Америку второй по величине страной мира, увеличить ее территории, влияние, сделать ее первой и безальтернативной".