В Беларуси успешно удалили нейробластому годовалому ребенку - где и как прошла операция

В Беларуси успешно провели операцию по удалению нейробластомы годовалому ребенку. Сложная опухоль захватила критически важные области. Чтобы избежать инвалидности, собрали разнопрофильную бригаду специалистов.

В Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии ребенку удалили агрессивную опухоль, которая располагалась глубоко в позвоночном канале рядом с оболочками спинного мозга. Чтобы провести операцию, потребовалось собрать мультидисциплинарную бригаду специалистов. Применили трансторакальный метод - это сложный доступ через грудную клетку.

Сергей Назарук news.by

Сергей Назарук, хирург РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Нейробластома - это опухоль, которая обтекает все окружающие структуры. Потом, когда ее начинают лечить, она застывает. От всех тех структур, которые она обтекла, нам ее надо отделить. В этом заключается сложность, это травматичная операция. Опухоль очень близко располагалась к оболочкам спинного мозга. Но она удалена полностью, радикально. Ребенок уже реабилитирован".

Андрей Бабкин news.by

Андрей Бабкин, завлабораторией повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Мультидисциплинарные бригады создаются тогда, когда есть так называемое многозональное распространение, т. е. тогда, когда опухоль локализуется, как у ребенка, которого мы оперировали, в грудной клетке, в забрюшинном пространстве, она инвазивно проникает через корешковое отверстие в сторону позвоночного канала, где находится спинной мозг".