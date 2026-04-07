3.73 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Беларуси успешно удалили нейробластому годовалому ребенку - где и как прошла операция
В Беларуси успешно провели операцию по удалению нейробластомы годовалому ребенку. Сложная опухоль захватила критически важные области. Чтобы избежать инвалидности, собрали разнопрофильную бригаду специалистов.
В Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии ребенку удалили агрессивную опухоль, которая располагалась глубоко в позвоночном канале рядом с оболочками спинного мозга. Чтобы провести операцию, потребовалось собрать мультидисциплинарную бригаду специалистов. Применили трансторакальный метод - это сложный доступ через грудную клетку.
Сергей Назарук, хирург РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
"Нейробластома - это опухоль, которая обтекает все окружающие структуры. Потом, когда ее начинают лечить, она застывает. От всех тех структур, которые она обтекла, нам ее надо отделить. В этом заключается сложность, это травматичная операция. Опухоль очень близко располагалась к оболочкам спинного мозга. Но она удалена полностью, радикально. Ребенок уже реабилитирован".
Андрей Бабкин, завлабораторией повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии:
"Мультидисциплинарные бригады создаются тогда, когда есть так называемое многозональное распространение, т. е. тогда, когда опухоль локализуется, как у ребенка, которого мы оперировали, в грудной клетке, в забрюшинном пространстве, она инвазивно проникает через корешковое отверстие в сторону позвоночного канала, где находится спинной мозг".
Ежегодно в Беларуси выявляется около 300 новых случаев злокачественных новообразований у детей. Для борьбы с заболеванием, в том числе в Центре онкологии, завершается строительство нового корпуса. Появится высокотехнологичный операционный блок хирургии. Строительство включено в госинвестиционную программу на 2026 год как приоритетный социальный объект.