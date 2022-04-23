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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске23.04.2022
Iснасць | 12.04.202512.04.2025
Iснасць | 05.04.202505.04.2025
Iснасць | 29.03.202529.03.2025
Iснасць | 22.03.202522.03.2025
Iснасць | 15.03.202515.03.2025
Iснасць | 08.03.202508.03.2025
Iснасць | 01.03.202501.03.2025
Iснасць | 22.02.202522.02.2025
Iснасць | 15.02.202515.02.2025
Iснасць | 08.02.202508.02.2025
Iснасць | 01.02.202501.02.2025
Iснасць | 25.01.202525.01.2025
Iснасць | 18.01.202518.01.2025
Iснасць | 11.01.202511.01.2025
Iснасць | 04.01.202504.01.2025
Існасць | 28.12.202428.12.2024
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мильковщина | Iснасть21.12.2024
Існасць | Схиархимандрит Митрофан (Ильин)14.12.2024
Існасць | Свято-Николаевский гарнизонный собор г. Брест07.12.2024
Свято-Богоявленский собор в Полоцке30.11.2024
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
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