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Белорусская суперженщина
Светлана Балабко - заместитель главврача городской клинической больницы скорой помощи г.Минска
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Елена Кобызева - главная медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии
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Марина Пилипец - заместитель начальника отдела внутренних дел Калинковичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению