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Борис Луцевич - заместитель начальника управления ГАИ УВД Миноблисполкома

08.10.2021

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Борис Луцевич - заместитель начальника управления ГАИ УВД Миноблисполкома

Простым языком о службе сотрудника ГАИ и работе, которая спасает жизни. Новыми героями проекта "Один день" стали сотрудники дорожной милиции. Самые интересные факты о службе сотрудников, как проходит мониторинг безопасности на дорогах