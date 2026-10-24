24 кастрычніка валейбалісткі "Мінчанкі" правядуць першы дамашні матч сезона

Галоўная валейбольная каманда Беларусі "Мінчанка" 24 кастрычніка ўпершыню ў гэтым сезоне Суперлігі правядзе матч на пляцоўцы дамашняга Палаца спорту "Уручча". Каманда поўная рашучасці дамагчыся поспеху, паколькі супернік - краснаярскі "Енісей" - знаходзіцца блізка ў турнірнай табліцы.

"Мінчанка" вяртаецца ў сваю родную залу праз паўгода, паколькі ў гэтым сезоне гэта ўжо чацвёрты тур, але беларуская каманда пакуль гуляла толькі на выездзе ў адкрытым чэмпіянаце Расіі. Там матчы складваліся зусім па-рознаму. Стартавалі з яркай перамогі, потым была працоўная параза ў Маскве ад "Дынама" і крыўдны пройгрыш саратаўскаму "Пратону".

"Мінчанка" цяпер вяртаецца дадому. Супернік - "Енісей", які, як і беларуская каманда, з'яўляецца "серадняком" турнірнай табліцы. У гэтай гульні дзяўчатам з Беларусі трэба браць ачкі.

Суперліга - гэта элітны турнір, адзін з лепшых у свеце. Яго можна параўноўваць з чэмпіянатамі Італіі, Турцыі. "Мінчанка" змагаецца за ўсю краіну, гэта рабіць вельмі няпроста.

Стартуе гульня ў 16: 30, таму прыходзьце на трыбуну Палаца спорту "Уручча".