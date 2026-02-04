Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Хакей

12346
ХК "Юнацтва" прыме "Металург" у рамках паўфіналу Кубка Прэзідэнта

ХК "Юнацтва" прыме "Металург" у рамках паўфіналу Кубка Прэзідэнта

Сала, мёд, свежы хлеб і парады ад Прэзідэнта: Лукашэнка прыехаў на трэніроўку да ХК "Мінск-Дынама"

Сала, мёд, свежы хлеб і парады ад Прэзідэнта: Лукашэнка прыехаў на трэніроўку да ХК "Мінск-Дынама"

Хакеісты мінскага "Дынама" адпраўляюцца ў паход па Кубак Гагарына

Хакеісты мінскага "Дынама" адпраўляюцца ў паход па Кубак Гагарына

5 сакавіка ХК "Дынама" згуляе з СКА на "Мінск-Арэне"

5 сакавіка ХК "Дынама" згуляе з СКА на "Мінск-Арэне"

Хакеісты "Ліды" і "Брэста" сустрэнуцца ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі

Хакеісты "Ліды" і "Брэста" сустрэнуцца ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі

23 лютага ў 17:00 мінскае "Дынама" згуляе супраць ХК "Тарпеда"

23 лютага ў 17:00 мінскае "Дынама" згуляе супраць ХК "Тарпеда"

Каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла чацвёрты матч у РХЛ

Каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла чацвёрты матч у РХЛ

Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды

Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды

У Мінску пратягваецца турнір "Кубак Будучыні" з удзелам зборных РФ і Беларусі да 18 і 17 гадоў

У Мінску пратягваецца турнір "Кубак Будучыні" з удзелам зборных РФ і Беларусі да 18 і 17 гадоў

Яркія зоркі і вялікая гульня: Кубак Будучыні па хакеі стартуе ў Мінску

Яркія зоркі і вялікая гульня: Кубак Будучыні па хакеі стартуе ў Мінску

12346
Прамы эфір