3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Хакей
ХК "Юнацтва" прыме "Металург" у рамках паўфіналу Кубка Прэзідэнта
Якім атрымаецца пяты паядынак, даведаемся з прамой трансляцыі на "Беларусь 5", пачатак у 19:30
Сала, мёд, свежы хлеб і парады ад Прэзідэнта: Лукашэнка прыехаў на трэніроўку да ХК "Мінск-Дынама"
На гэту трэніроўку Прэзідэнт прыехаў ужо па традыцыі не з пустымі рукамі - прысмакі, мёд, сала і духмяны хлеб
Хакеісты мінскага "Дынама" адпраўляюцца ў паход па Кубак Гагарына
Сапернікам "зубраў" па першым раўндзе плэй-оф стане маскоўскае "Дынама"
5 сакавіка ХК "Дынама" згуляе з СКА на "Мінск-Арэне"
Трансляцыю матча глядзіце на "Беларусь 5" у 19:30
Хакеісты "Ліды" і "Брэста" сустрэнуцца ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі
Два дні таму дружыны разабраліся, хто мацнейшы – толькі ў серыі булітаў
23 лютага ў 17:00 мінскае "Дынама" згуляе супраць ХК "Тарпеда"
На гэты момант мінчане апярэджваюць ніжагародцаў на два балы, пры гэтым у беларускай каманды ёсць гульня ў запасе
Каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла чацвёрты матч у РХЛ
Гаспадары лёду абгулялі саперніка з лікам 12:6
Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды
Калектыў зрабіў вялікі скачок наперад
У Мінску пратягваецца турнір "Кубак Будучыні" з удзелам зборных РФ і Беларусі да 18 і 17 гадоў
Глядзіце матчы ў прамым эфіры на тэлеканале "Беларусь 5", пачатак 6 лютага ў 14:30
Яркія зоркі і вялікая гульня: Кубак Будучыні па хакеі стартуе ў Мінску
Беларусь U20 паспрабуе ўзяць трафей чацвёрты раз запар
Прамы эфір